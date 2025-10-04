Артета: на международную паузу «Арсенал» уходит в хорошем настроении

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

«Две предыдущие встречи были по-настоящему особенными. Мы качественно провели матч с «Ньюкаслом»: с этим противостоянием у нас связано многое, немало шрамов и извлечённых уроков. Затем был «Вест Хэм», им мы дважды проиграли дома в предыдущих сезонах. Сказал своим футболистам, что эта игра — хорошая возможность, с начала сезона мы прошли через ряд непростых матчей, травмы тоже внесли свою лепту. Несмотря на это, команда продолжает играть добротно, сегодня победили, управляя ходом встречи и не пропустив ни одного мяча. Здорово, что на международную паузу уходим в хорошем настроении», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».