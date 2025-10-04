Скидки
19:45 Мск
Артета: на международную паузу «Арсенал» уходит в хорошем настроении

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Райс – 38'     2:0 Сака – 67'    

«Две предыдущие встречи были по-настоящему особенными. Мы качественно провели матч с «Ньюкаслом»: с этим противостоянием у нас связано многое, немало шрамов и извлечённых уроков. Затем был «Вест Хэм», им мы дважды проиграли дома в предыдущих сезонах. Сказал своим футболистам, что эта игра — хорошая возможность, с начала сезона мы прошли через ряд непростых матчей, травмы тоже внесли свою лепту. Несмотря на это, команда продолжает играть добротно, сегодня победили, управляя ходом встречи и не пропустив ни одного мяча. Здорово, что на международную паузу уходим в хорошем настроении», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

