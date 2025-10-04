«Сумасшедший тайм! Лучший в сезоне». Генич восхитился дерби «Динамо» — «Локомотив» в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич лаконично отреагировал на результативный первый тайм столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором «Динамо» встречается с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сумасшедший тайм! Лучший в этом сезоне», — написал Генич в телеграм-канале.

Счёт в матче уже на первой минуте открыл хавбек «Локомотива» Данил Пруцев. На 23-й минуте нападающий «Динамо» Иван Сергеев счёт сравнял. На 27-й минуте бразилец Бителло вывел гостей вперёд. На 43-й минуте полузащитник «Локо» Алексей Батраков ударом с пенальти сделал счёт 2:2.