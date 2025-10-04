«Сумасшедший тайм! Лучший в сезоне». Генич восхитился дерби «Динамо» — «Локомотив» в РПЛ
Футбольный комментатор Константин Генич лаконично отреагировал на результативный первый тайм столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором «Динамо» встречается с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Сумасшедший тайм! Лучший в этом сезоне», — написал Генич в телеграм-канале.
Счёт в матче уже на первой минуте открыл хавбек «Локомотива» Данил Пруцев. На 23-й минуте нападающий «Динамо» Иван Сергеев счёт сравнял. На 27-й минуте бразилец Бителло вывел гостей вперёд. На 43-й минуте полузащитник «Локо» Алексей Батраков ударом с пенальти сделал счёт 2:2.
