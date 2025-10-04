Ударивший Сперцяна защитник «Ахмата» обвинил капитана «Краснодара» в расизме

Защитник «Ахмат» Усман Ндонг, получивший красную карточку за удар в челюсть капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, раскрыл, что перед стычкой сказал ему полузащитник. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

— Случился игровой эпизод, фола там не было. Подошёл помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошёл, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, чёрное *****». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал.

— Сперцян произнес это на английском языке?

— Нет, на португальском. Не мог сдержаться, потому что меня оскорбили, не воспринимал его слова.

— Вы пытались донести до судьи те слова, которые сказал вам Сперцян?

— Судья не слышал. Весь матч ему говорил, но он не слушал. Судья смотрел VAR, что сделал соперник, но не вслушивался в сказанное, — приводит слова Ндонга «Матч ТВ».

Инцидент произошёл на 85-й минуте. После просмотра VAR арбитр показал красную карточку защитнику гостей, а Сперцян, в свою очередь, получил предупреждение за провокационные действия.