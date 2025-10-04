Генеральный директор «Динамо» Пивоваров высказался о возможном уходе из клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:5) дал комментарий касательно своего возможного ухода из клуба.

«Слухов много, но я сейчас перед вами. Кто сменит Гафина? Это корпоративная процедура. В ближайшее время она начнётся, всё будет объявлено. Ивлев является членом корпоративного совета, мы давно знакомы», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.