Осер — Ланс. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 4 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 4 октября, календарь, таблица
В субботу, 4 октября, состоялись четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 4 октября:

«Акрон» — «Зенит» — 1:1;
«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0;
«Краснодар» — «Ахмат» — 2:0;
«Динамо» Москва — «Локомотив» — 3:5.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». В активе железнодорожников 23 набранных очка в 11 встречах. С такими же количеством очков действующий чемпион страны «Краснодар» располагается на второй строчке, поскольку уступает красно-зелёным по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА. У армейцев 21 очко и игра в запасе.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
