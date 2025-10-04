Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» Москва — «Локомотив»: Осипенко сократил отставание хозяев поля на 85-й минуте
В эти минуты идёт матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На данный момент счёт 4:3 в пользу красно-зелёных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

Максим Осипенко на 85-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание хозяев поля. Ранее, на первой минуте, Данил Пруцев открыл счёт в этой игре и вывел красно-зелёных вперёд. На 23-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 27-й минуте Бителло обеспечил преимущество хозяев поля. Алексей Батраков на 43-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Николай Комличенко на 68-й минуте забил третий мяч гостей в этой игре. Дмитрий Воробьёв на 81-й минуте увеличил разрыв в счёте.

После 10 туров чемпионата России бело-голубые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Железнодорожники заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» со счётом 3:2, а подопечные Михаила Галактионова выиграли у «Рубина» (1:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
