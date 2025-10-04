Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо М — Локомотив, результат матча 4 октября 2025, счет 3:5, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Победу со счётом 5:3 одержали красно-зелёные. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

На первой минуте Данил Пруцев открыл счёт в этой игре и вывел красно-зелёных вперёд. На 23-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 27-й минуте Бителло обеспечил преимущество хозяев поля. Алексей Батраков на 43-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Николай Комличенко на 68-й минуте забил третий мяч гостей в этой игре. Дмитрий Воробьёв на 81-й минуте увеличил разрыв в счёте. Максим Осипенко на 85-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание хозяев поля. Пятый мяч гостей на 90+2-й минуте забил Александр Руденко.

После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эксклюзив
Перед игрой с Россией сборная Боливии проведёт товарищеский матч с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android