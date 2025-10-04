«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами

Окончен матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Победу со счётом 5:3 одержали красно-зелёные. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

На первой минуте Данил Пруцев открыл счёт в этой игре и вывел красно-зелёных вперёд. На 23-й минуте Иван Сергеев сравнял счёт. На 27-й минуте Бителло обеспечил преимущество хозяев поля. Алексей Батраков на 43-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Николай Комличенко на 68-й минуте забил третий мяч гостей в этой игре. Дмитрий Воробьёв на 81-й минуте увеличил разрыв в счёте. Максим Осипенко на 85-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание хозяев поля. Пятый мяч гостей на 90+2-й минуте забил Александр Руденко.

После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.