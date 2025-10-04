Сперцян раскрыл, что сказал ударившему его Ндонгу в матче РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян изложил свою версию инцидента в концовке матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». На 85-й минуте защитник гостей Усман Ндонг ударил армянского полузащитника в челюсть, а позже заявил в интервью, что отреагировал так на расистские оскорбления.

— Что случилось у вас с Ндонгом? Игрок «Ахмата» сказал, что вы обозвали его.

— Нет, не было такого. Говорит, что сказал ему на португальском? Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру провоцировал. Знаю немного испанскую речь, он новый игрок в РПЛ, не знает меня, не знает наш чемпионат. Услышал от него «la concha tu madre». Перевод все знают. На что ответил: «Cala boca». Это значит «заткнись».

Ндонг утверждает обратное? Как я мог такое сказать в принципе на любом языке? Такого в жизни не скажу никому. Меня все ребята знают, кто был рядом, все слышали.

— Вас несколько раз толкнули и после ударили.

— Не знаю, зачем он это сделал. Подвёл команду, а теперь пытается продавить что‑то, чего не было. Зубы мне придётся делать, несколько верхних сломаны, а они дорогие, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Инцидент произошёл на 85-й минуте. После просмотра VAR арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику гостей, а Сперцян, в свою очередь, получил предупреждение за провокационные действия.