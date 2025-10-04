Александр Мостовой — о дерби «Динамо» и «Локо»: настоящий футбольный экстаз!
Поделиться
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Локомотив» (3:5).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Что это было? Получился настоящий футбольный экстаз! В этом матче мы увидели всё, что только можно было увидеть, помимо восьми забитых мячей. Эту игру можно разбирать долго. Такая встреча лишний раз подтверждает мои слова, футбол — не наука.
Теперь с тревогой будем ждать завтрашнее дерби. После такого матча многие не уснут. Что будет? Повторится ли подобное или сыграют хуже? Наверняка футболисты ЦСКА и «Спартака» смотрели и думают: «Ничего себе они показали. Давайте и мы тоже покажем!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
21:06