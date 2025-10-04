Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой — о дерби «Динамо» и «Локо»: настоящий футбольный экстаз!

Александр Мостовой — о дерби «Динамо» и «Локо»: настоящий футбольный экстаз!
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Локомотив» (3:5).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Что это было? Получился настоящий футбольный экстаз! В этом матче мы увидели всё, что только можно было увидеть, помимо восьми забитых мячей. Эту игру можно разбирать долго. Такая встреча лишний раз подтверждает мои слова, футбол — не наука.

Теперь с тревогой будем ждать завтрашнее дерби. После такого матча многие не уснут. Что будет? Повторится ли подобное или сыграют хуже? Наверняка футболисты ЦСКА и «Спартака» смотрели и думают: «Ничего себе они показали. Давайте и мы тоже покажем!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Крышесносный матч в РПЛ! «Динамо» и «Локо» забили восемь мячей на двоих
Крышесносный матч в РПЛ! «Динамо» и «Локо» забили восемь мячей на двоих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android