Александр Мостовой — о дерби «Динамо» и «Локо»: настоящий футбольный экстаз!

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Локомотив» (3:5).

«Что это было? Получился настоящий футбольный экстаз! В этом матче мы увидели всё, что только можно было увидеть, помимо восьми забитых мячей. Эту игру можно разбирать долго. Такая встреча лишний раз подтверждает мои слова, футбол — не наука.

Теперь с тревогой будем ждать завтрашнее дерби. После такого матча многие не уснут. Что будет? Повторится ли подобное или сыграют хуже? Наверняка футболисты ЦСКА и «Спартака» смотрели и думают: «Ничего себе они показали. Давайте и мы тоже покажем!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.