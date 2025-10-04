Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» не позволила поднять головы». Алхазов — о победе мюнхенцев над «Айнтрахтом»
Комментатор Okko Денис Алхазов высказался о крупной победе «Баварии» над «Айнтрахтом» в матче 6-го тура Бундеслиги. Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэль Зиберт из Берлина.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Диас – 1'     0:2 Кейн – 27'     0:3 Диас – 84'    

«Вывеска между «Айнтрахтом» и «Баварией» собрала некоторый ажиотаж. Казалось, контратакующий «Айнтрахт» после матча с «Атлетико» может поцеплять «Баварию», но этого не получилось. «Бавария» — самостоятельная команда, которая пляшет от себя и не позволила «Айнтрахту» поднять головы. Она вообще не делилась мячом и контролировала. Это было средство обороны, ведь «Айнтрахт» больше уставал от игры без мяча.

«Бавария» с мячом отдыхала и создавала моменты. Ранний гол Луиса Диаса, один из самых быстрых в Бундеслиге, предопределил ход матча. «Бавария» даже села в какой-то момент в оборону до 15 минуты, но поняла, что не надо маяться дурью. «Айнтрахт» плохо смотрится с мячом, но «Бавария» всё знает и сама разберётся, не прибегая к слабостям соперника», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

