Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о матче с «Локо»: были другие ожидания, будем разбираться

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом» (3:5).

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Ощущения смешанные. Команда показывала временами хорошую игру, появлялись моменты, вели в счёте. Мы все расстроены, были другие ожидания. Будем разбираться», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).