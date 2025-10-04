Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал уход Дмитрия Гафина из клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на уход председателя совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина из клуба. Специалист занимал свой пост с 2019 года.

«Всё, что было объявлено, соответствует действительности. Это было неожиданно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Об уходе Гафина из «Динамо» было объявлено в четверг, 2 октября. Как сообщила пресс-служба столичной команды, такое решение бывший председатель совета директоров бело-голубых принял самостоятельно. «Динамо» занимает восьмое место в Мир Российской Премьер-Лиге.