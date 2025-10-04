Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал уход Дмитрия Гафина из клуба

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал уход Дмитрия Гафина из клуба
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на уход председателя совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина из клуба. Специалист занимал свой пост с 2019 года.

«Всё, что было объявлено, соответствует действительности. Это было неожиданно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Об уходе Гафина из «Динамо» было объявлено в четверг, 2 октября. Как сообщила пресс-служба столичной команды, такое решение бывший председатель совета директоров бело-голубых принял самостоятельно. «Динамо» занимает восьмое место в Мир Российской Премьер-Лиге.

