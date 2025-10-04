Павел Пивоваров высказался о будущем Карпина в «Динамо» при новом руководстве

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера бело-голубых Валерия Карпина после перестановок в руководстве клуба. Ранее с поста председателя совета директоров команды ушёл занимавший свой пост с 2019 года Дмитрий Гафин.

— Может ли что-то поменяться в отношении Карпина при новом руководстве?

— Я не предсказатель будущего. Когда приходит новый управленец, что-то может поменяться, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.