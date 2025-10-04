Булыкин: «Динамо» и «Локомотив» высоко подняли планку для ЦСКА и «Спартака»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о встрече команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3.

«Получилась хорошая игра по накалу, самоотдаче, движению и созданным моментам. В этом матче больше повезло «Локомотиву», хотя встреча понравилась всем, ведь и «Динамо» могло победить или сравнять счёт. Однако выход Воробьёва один на один перечеркнул все надежды бело-голубых. Здорово, что получился такой матч. Хочется, чтобы дерби всегда были такими, а команды играли для зрителей. «Динамо» и «Локомотив» высоко подняли планку для ЦСКА и «Спартака». Завтра клубы должны сыграть так же ярко, с голами и для зрителей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).

Московские ЦСКА и «Спартак» встретятся завтра, 5 октября.