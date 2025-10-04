Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Булыкин: «Динамо» и «Локомотив» высоко подняли планку для ЦСКА и «Спартака»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о встрече команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Получилась хорошая игра по накалу, самоотдаче, движению и созданным моментам. В этом матче больше повезло «Локомотиву», хотя встреча понравилась всем, ведь и «Динамо» могло победить или сравнять счёт. Однако выход Воробьёва один на один перечеркнул все надежды бело-голубых. Здорово, что получился такой матч. Хочется, чтобы дерби всегда были такими, а команды играли для зрителей. «Динамо» и «Локомотив» высоко подняли планку для ЦСКА и «Спартака». Завтра клубы должны сыграть так же ярко, с голами и для зрителей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).

Московские ЦСКА и «Спартак» встретятся завтра, 5 октября.

Новости. Футбол
Все новости RSS

