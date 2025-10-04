Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол

Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал победу над «Динамо»

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (5:3). Футболист отличился в этой игре забитым мячом и голевой передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Это уже вы будете говорить, как смотрелось, но на поле игра было хорошей. Встретились две классные команды, был открытый футбол. Мы здорово начали, я отдал на супергол. Так должно быть в каждом матче», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Динамо» с 15 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами
