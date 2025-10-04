Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» продлил серию без поражений в РПЛ до 17 игр, победив «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России в течение 17 встреч. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники одержали победу над столичным «Динамо» (5:3). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

Последнее поражение «Локомотива» в чемпионате России случилось в сезоне-2024/2025. В 24-м туре минувшего сезона железнодорожники уступили казанскому «Рубину» (0:1). Игра состоялась 12 апреля текущего года. С тех пор в РПЛ команда Михаила Галактионова не проигрывает.

После 11 матчей сезона-2025/2025 у «Локо» 23 набранных очка (шесть побед, пять ничьих). Столько же очков в активе действующего чемпиона страны «Краснодара».

