«Локомотив» продлил серию без поражений в РПЛ до 17 игр, победив «Динамо»

Московский «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России в течение 17 встреч. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники одержали победу над столичным «Динамо» (5:3). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Последнее поражение «Локомотива» в чемпионате России случилось в сезоне-2024/2025. В 24-м туре минувшего сезона железнодорожники уступили казанскому «Рубину» (0:1). Игра состоялась 12 апреля текущего года. С тех пор в РПЛ команда Михаила Галактионова не проигрывает.
После 11 матчей сезона-2025/2025 у «Локо» 23 набранных очка (шесть побед, пять ничьих). Столько же очков в активе действующего чемпиона страны «Краснодара».
