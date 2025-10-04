Игрок «Локомотива» Батраков: сегодня были две команды, которые хотели играть в футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (5:3). Футболист отличился в этой игре голом и результативной передачей.

«Добыли победу — самое главное. Первое место — это промежуточно. Сегодня были две открытые команды, которые хотели играть в футбол. С «Динамо» приятно играть, но мы реализовали свои моменты лучше. О серии без поражений не думаем», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.