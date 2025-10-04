Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
22:05 Мск
Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Батраков: сегодня были две команды, которые хотели играть в футбол

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (5:3). Футболист отличился в этой игре голом и результативной передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Добыли победу — самое главное. Первое место — это промежуточно. Сегодня были две открытые команды, которые хотели играть в футбол. С «Динамо» приятно играть, но мы реализовали свои моменты лучше. О серии без поражений не думаем», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

