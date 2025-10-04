Вратарь «Локомотива» Митрюшкин посвятил победу над «Динамо» болельщикам команды
Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (5:3).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Надо пересмотреть сейвы, в игре так не понимаешь. Всё для команды, победы. Было важно победить с таким соперником. Классная игра при полных трибунах, при болельщиках. Эта победа для них», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).
