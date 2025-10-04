Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин посвятил победу над «Динамо» болельщикам команды
Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (5:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Надо пересмотреть сейвы, в игре так не понимаешь. Всё для команды, победы. Было важно победить с таким соперником. Классная игра при полных трибунах, при болельщиках. Эта победа для них», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).

