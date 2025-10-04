Вратарь «Локомотива» Митрюшкин посвятил победу над «Динамо» болельщикам команды

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (5:3).

«Надо пересмотреть сейвы, в игре так не понимаешь. Всё для команды, победы. Было важно победить с таким соперником. Классная игра при полных трибунах, при болельщиках. Эта победа для них», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).