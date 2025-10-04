Антон Митрюшкин — о первом мяче «Динамо»: мне показалось, что гола не было

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о первом пропущенном мяче в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 5:3 праздновали гости.

«Честно говоря, мне показалось, что гола не было. Если спросите, как это произошло, не смогу сказать. Всё было динамично», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 11 матчей сезона-2025/2025 у железнодорожников 23 набранных очка (шесть побед, пять ничьих). Столько же очков в активе действующего чемпиона страны «Краснодара».