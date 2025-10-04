Дмитрий Баринов заявил, что ситуация по новому контракту с «Локомотивом» не изменилась

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (5:3) дал комментарий на тему ситуации со своим контрактом с красно-зелёными.

«По контракту ничего не поменялось», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Футболист является воспитанником железнодорожников. За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 266 матчей, забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 9 млн.