Игрок «Динамо» Антон Миранчук: хочу сказать спасибо болельщикам «Локомотива»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук высказался о болельщиках столичного «Локомотива» после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» выиграл со счётом 5:3. Ранее Антон Миранчук выступал за московский «Локомотив», после чего перешёл в швейцарский «Сьон».

«С самыми тёплыми и положительными ощущениями играл с «Локомотивом». Хочу сказать спасибо болельщикам «Локомотива», благодарен им. Нет смысла говорить, была ли возможность вернуться туда. Сейчас я в «Динамо» и сфокусирован на этой команде», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» с 15 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.