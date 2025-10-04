Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в нынешнем сезоне

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в нынешнем сезоне
Комментарии

«Ливерпуль» уступил «Челси» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Это третье поражение мерсисайдцев подряд в нынешнем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

В последний раз подопечные Арне Слота побеждали 23 сентября в матче Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Затем последовало поражение от «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии (1:2) и от «Галатасарая» в Лиге чемпионов (0:1), теперь же в эту серию добавился и матч с «Челси».

«Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Команда также находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, а в четвёртом раунде Кубка английской лиги 29 октября мерсисайдцы встретятся с «Кристал Пэлас».

Материалы по теме
«Челси» вырвал победу в матче АПЛ с «Ливерпулем», забив в компенсированное время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android