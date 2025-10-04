«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в нынешнем сезоне
«Ливерпуль» уступил «Челси» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Это третье поражение мерсисайдцев подряд в нынешнем сезоне.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14' 1:1 Гакпо – 63' 2:1 Эстевао – 90+5'
В последний раз подопечные Арне Слота побеждали 23 сентября в матче Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Затем последовало поражение от «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии (1:2) и от «Галатасарая» в Лиге чемпионов (0:1), теперь же в эту серию добавился и матч с «Челси».
«Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Команда также находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, а в четвёртом раунде Кубка английской лиги 29 октября мерсисайдцы встретятся с «Кристал Пэлас».
Комментарии
