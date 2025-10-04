Станислав Черчесов высказался о первом поражении в РПЛ после своего возращения в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

— Видел, как исполнялось на поле, что мы готовили. Мы с первых минут показали, что приехали сюда выигрывать, но не повезло с забитыми голами. Поздравляю «Краснодар» с победой. Надеюсь, зрители получили удовольствие от такой встречи.

— Можно ли сказать, что это поражение незаслуженное?

— Не в нашем стиле на что-то его списывать. Надо игру разобрать, проанализировать подготовку и что-то подправлять. Надеемся, будем расти и выходить на другой уровень. Надо сделать так, чтобы команда работала на максимуме, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».