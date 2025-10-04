Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов высказался о первом поражении в РПЛ после своего возращения в «Ахмат»

Станислав Черчесов высказался о первом поражении в РПЛ после своего возращения в «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

— Видел, как исполнялось на поле, что мы готовили. Мы с первых минут показали, что приехали сюда выигрывать, но не повезло с забитыми голами. Поздравляю «Краснодар» с победой. Надеюсь, зрители получили удовольствие от такой встречи.

— Можно ли сказать, что это поражение незаслуженное?
— Не в нашем стиле на что-то его списывать. Надо игру разобрать, проанализировать подготовку и что-то подправлять. Надеемся, будем расти и выходить на другой уровень. Надо сделать так, чтобы команда работала на максимуме, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Материалы по теме
Промах дня в игре «Краснодара»! Мелкадзе подвёл Черчесова под первое поражение в сезоне
Видео
Промах дня в игре «Краснодара»! Мелкадзе подвёл Черчесова под первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android