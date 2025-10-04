Глава «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (5:3).

«Хочу поздравить нашу команду: игроков, тренеров, весь персонал клуба. Яркая игра. Драматургия достойная сегодня была. Большие молодцы! Хочу поздравить наших болельщиков. Надо верить в команду», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Локомотива» отличились Данил Пруцев, Алексей Батраков (с пенальти), Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Александр Руденко. За «Динамо» забили Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко (с пенальти).