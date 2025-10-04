Игрок «Динамо» Зайнутдинов: мы пропустили пять голов. Это недопустимо!

Защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о поражении своей команды от «Локомотива» (3:5) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
«Пропустили пять голов. Это недопустимо! Не должны так играть. Точно «привезли» сами себе три гола. Не смотрел эпизод с пенальти. Надо смотреть повтор. Точно могу сказать, что три гола «привезли».
Повторюсь, пять мячей недопустимо пропускать. Будем улучшаться. Пропустили третий мяч со стандарта. Все побежали забивать, а «Локомотив» нас поймал на контратаках», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
- 4 октября 2025
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
21:06