Кузяеву час вправляли нос в больнице после столкновения с игроком «Крыльев» Баньяцем

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев получил повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб из столицы Татарстана одержал победу со счётом 2:0.

«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Кузяев перебрался в «Рубин» в конце сентября 2025 года. На 36-й минуте игры полузащитник врезался носом в плечо хавбека гостей Баньяца. После столкновения новичку казанцев оказывали медицинскую помощь на поле.