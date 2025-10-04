Кузяеву час вправляли нос в больнице после столкновения с игроком «Крыльев» Баньяцем
Поделиться
Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев получил повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб из столицы Татарстана одержал победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19' 2:0 Ходжа – 53'
«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Кузяев перебрался в «Рубин» в конце сентября 2025 года. На 36-й минуте игры полузащитник врезался носом в плечо хавбека гостей Баньяца. После столкновения новичку казанцев оказывали медицинскую помощь на поле.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
21:06