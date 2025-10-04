Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
22:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Кузяеву час вправляли нос в больнице после столкновения с игроком «Крыльев» Баньяцем

Кузяеву час вправляли нос в больнице после столкновения с игроком «Крыльев» Баньяцем
Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев получил повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб из столицы Татарстана одержал победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

«У него небольшое сотрясение. Час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Кузяев перебрался в «Рубин» в конце сентября 2025 года. На 36-й минуте игры полузащитник врезался носом в плечо хавбека гостей Баньяца. После столкновения новичку казанцев оказывали медицинскую помощь на поле.

Новости. Футбол
Все новости RSS

