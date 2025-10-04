Скидки
Зайнутдинов: играю там, куда меня поставят, стараюсь приносить пользу команде

Зайнутдинов: играю там, куда меня поставят, стараюсь приносить пользу команде
Защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своей игре в последних матчах.

«В последних матчах «привёз» два гола, согласен. Я играю там, куда меня поставят. Стараюсь приносить пользу команде, неважно где. После каждой игры мы обсуждаем ошибки на теории, где Валерий Георгиевич [Карпин] показывает их. В первую очередь нам нужно наладить игру в обороне», — передаёт слова Зайнутдинов корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 27-летний Зайнутдинов провёл семь матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

