Комментатор Елагин высказался о победе «Челси» над «Ливерпулем» в матче АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал комментарий касательно результата матча 7-го тура АПЛ, в котором «Челси» переиграл «Ливерпуль» (2:1).
«Отличный матч! Да, обе команды не в лучшем состоянии, но молодёжь «синих» выдюжила и победила. Проблемы «Ливерпуля» лежат на поверхности – огрехи в обороне (особенно в центре) и недобор формы полузащитников. Футбольного ума Собослая не хватает, чтобы закрыть дыры и в защите, и в середине. Венгр разорваться не может.
Думаю, что у «Ливерпуля» этот застой – временный. Слот и его футболисты прекрасно знают и понимают, что им нужно делать.
Мои поздравления всем, кто переживает за «Челси». Великолепная молодёжь. Однако в связи с травмами центрбэков «синим» будет очень сложно в последующих матчах. Пауза в АПЛ для них как нельзя кстати.
Классный футбол! Вечер удался», — написал Елагин в своём телеграм-канале.
