Валерий Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении своих подопечных от «Локомотива» (3:5) в столичном дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— После этой игры считаете ли вы эту пару центральных защитников сильнее других имеющихся? И считаете ли вы, что на данный момент Андрей Лунёв сильнее Курбана Расулова?

— Если говорить после этой игры, не беря в расчёт то, как игра складывается и как голы забиваются, то возможно вы правы. Если же смотреть из-за кого или из-за чего забивались второй, третий, четвёртый голы, то нужно делать выводы.

Проблема не в центральных защитниках – это точно. Индивидуальные ошибки надо разбирать. Если говорить по поводу игры, то если сначала посмотреть на неё, а потом на табло, то что-то не сходится. Особенно если брать первый тайм, после которого счёт должен был быть другим. Но это всё слова, итоговый счёт на табло, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.