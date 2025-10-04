Скидки
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении своих подопечных от «Локомотива» (3:5) в столичном дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— После этой игры считаете ли вы эту пару центральных защитников сильнее других имеющихся? И считаете ли вы, что на данный момент Андрей Лунёв сильнее Курбана Расулова?
— Если говорить после этой игры, не беря в расчёт то, как игра складывается и как голы забиваются, то возможно вы правы. Если же смотреть из-за кого или из-за чего забивались второй, третий, четвёртый голы, то нужно делать выводы.

Проблема не в центральных защитниках – это точно. Индивидуальные ошибки надо разбирать. Если говорить по поводу игры, то если сначала посмотреть на неё, а потом на табло, то что-то не сходится. Особенно если брать первый тайм, после которого счёт должен был быть другим. Но это всё слова, итоговый счёт на табло, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Новости. Футбол
Все новости RSS

