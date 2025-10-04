Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев выразил недовольство после победы «Краснодара» над «Ахматом» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев критически высказался об игре своих подопечных в первом тайме матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Недоволен, в первом тайме «Ахмат» создал нам много проблем и моментов, нельзя столько позволять. Радует, что мы были хороши в реализации, забили свои моменты, Стас Агкацев потащил пенальти. Но первым таймом недоволен, нельзя так играть.

Второй тайм был нормального качества, практически ничего не дали сопернику сделать, сами были опасны в атаках. Была определённая нервозность перед матчем, не могли забить три игры. Рад, что добыли эту сложнейшую победу, другой она и не могла быть. Идём дальше, пауза на матчи сборных сейчас к месту», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

