Сергей Семак раскритиковал защитника «Зенита» после ничьей с «Акроном» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил раннюю замену защитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) неудачной игрой бразильца. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

— Чем вызвана довольно ранняя замена Густаво Мантуана?

— Думаю, не очень удачной игрой в исполнении Густаво. И в первом тайме потеря мяча, которая привела к пропущенному голу, до этого пара моментов, когда он немножко терял позицию. Поэтому нам нужно было что-то делать, и мы его заменили, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 11 проведённых матчей сине-бело-голубые занимают четвёртое место в РПЛ с 20 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.