Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак раскритиковал защитника «Зенита» после ничьей с «Акроном» в РПЛ

Сергей Семак раскритиковал защитника «Зенита» после ничьей с «Акроном» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил раннюю замену защитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) неудачной игрой бразильца. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

— Чем вызвана довольно ранняя замена Густаво Мантуана?
— Думаю, не очень удачной игрой в исполнении Густаво. И в первом тайме потеря мяча, которая привела к пропущенному голу, до этого пара моментов, когда он немножко терял позицию. Поэтому нам нужно было что-то делать, и мы его заменили, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 11 проведённых матчей сине-бело-голубые занимают четвёртое место в РПЛ с 20 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

Материалы по теме
Это кино. Дзюба бил пенальти «Зениту» на 90+5-й минуте — и запустил в перекладину! Видео
Это кино. Дзюба бил пенальти «Зениту» на 90+5-й минуте — и запустил в перекладину! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android