22:05 Мск
Тренер «Рубина» Рахимов подвёл итоги матча с «Крыльями Советов»

Тренер «Рубина» Рахимов подвёл итоги матча с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

— Соперник создал мало моментов. Согласны, что «Рубин», наверное, впервые в сезоне провёл ровный целостный матч?
— Не согласен. В каждой игре могу найти проблемы. Команде сказал: «Если вы автоматизируете реакцию на переходные моменты, будете очень опасны». Сегодня было много хороших правильных эпизодов. Даже при счёте 2:0 пытались атаковать. Успевали накрывать соперника, им приходилось мяч терять, контролировали ход игры.

В первом тайме ни одной угрозы у наших ворот, забили один, могли забить ещё парочку, были хорошие выходы в атаку. Во втором тайме хороший гол – выход из переходной фазы. Хорошая атака в темп и отличное завершение. После этого ещё были похожие эпизоды, но последний пас не проходил. Тот же Ходжа мог дать три-четыре таких передачи. Однако один эпизод в концовке мог внести нервозность в игру.

— «Рубин» уже который матч проводит качественно…
— Вот вы разбираетесь в футболе. Но результаты разные. В Москве мы не должны были проигрывать «Локомотиву». Кубок — тоже хорошая игра. Сегодня хорошая игра, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
«Рубин» победил «Крылья Советов» с дебютным голом новичка в 11-м туре РПЛ
