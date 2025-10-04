Тренер «Рубина» Рахимов подвёл итоги матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

— Соперник создал мало моментов. Согласны, что «Рубин», наверное, впервые в сезоне провёл ровный целостный матч?

— Не согласен. В каждой игре могу найти проблемы. Команде сказал: «Если вы автоматизируете реакцию на переходные моменты, будете очень опасны». Сегодня было много хороших правильных эпизодов. Даже при счёте 2:0 пытались атаковать. Успевали накрывать соперника, им приходилось мяч терять, контролировали ход игры.

В первом тайме ни одной угрозы у наших ворот, забили один, могли забить ещё парочку, были хорошие выходы в атаку. Во втором тайме хороший гол – выход из переходной фазы. Хорошая атака в темп и отличное завершение. После этого ещё были похожие эпизоды, но последний пас не проходил. Тот же Ходжа мог дать три-четыре таких передачи. Однако один эпизод в концовке мог внести нервозность в игру.

— «Рубин» уже который матч проводит качественно…

— Вот вы разбираетесь в футболе. Но результаты разные. В Москве мы не должны были проигрывать «Локомотиву». Кубок — тоже хорошая игра. Сегодня хорошая игра, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».