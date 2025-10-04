Скидки
Главная Футбол Новости

Реал — Вильярреал, результат матча 4 октября 2025, счёт 3:1, 8-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» победил «Вильярреал» в Ла Лиге с дублем Винисиуса, у Мбаппе гол и ассист
Аудио-версия:
Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» встречался с «Вильярреалом», Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47'     2:0 Винисиус Жуниор – 69'     2:1 Микаутадзе – 73'     3:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: нет / Моуриньо – 77'

На 47-й минуте бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, голевой передачей отметился француз Килиан Мбаппе. На 69-й минуте Винисиус ударом с пенальти оформил дубль. На 73-й минуте грузинский нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе отыграл один мяч. На 77-й минуте красную карточку получил защитник гостей Сантьяго Моуриньо. На 81-й минуте Мбаппе.

Победа позволила «Реалу» довести количество набранных очков до 21 и опередить в таблице «Барселону» на два очка. Каталонцы свой матч в 8-м туре проведут завтра, 5 октября, с «Севильей». «Вильярреал» с 16 очками в восьми встречах остался на третьем месте в Ла Лиге.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
