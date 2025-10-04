«Реал» победил «Вильярреал» в Ла Лиге с дублем Винисиуса, у Мбаппе гол и ассист

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» встречался с «Вильярреалом», Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 47-й минуте бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, голевой передачей отметился француз Килиан Мбаппе. На 69-й минуте Винисиус ударом с пенальти оформил дубль. На 73-й минуте грузинский нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе отыграл один мяч. На 77-й минуте красную карточку получил защитник гостей Сантьяго Моуриньо. На 81-й минуте Мбаппе.

Победа позволила «Реалу» довести количество набранных очков до 21 и опередить в таблице «Барселону» на два очка. Каталонцы свой матч в 8-м туре проведут завтра, 5 октября, с «Севильей». «Вильярреал» с 16 очками в восьми встречах остался на третьем месте в Ла Лиге.