В «Рубине» рассказали о состоянии травмированного защитника Рожкова

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) высказался о травме защитника Ильи Рожкова.

— Какой характер травмы у Рожкова?

— Болит камбаловидная мышца, через процедуры рассчитывали его вернуть в строй. Но потом перешло на заднюю мышцу. И он не знает, откуда вообще это пришло, не помнит, где дернул. Вышел Нижегородов, провёл неплохую игру. Нужно отметить всех ребят, которые выиграли много борьбы. Желание играть вертикально и надёжно присутствовало. Однако мы всё равно сами себе начинаем «привозить», а счёт 2:0 опасный. В целом качественная организованная игра, они заслужили эту победу, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».