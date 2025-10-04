В «Рубине» рассказали о состоянии травмированного защитника Рожкова
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) высказался о травме защитника Ильи Рожкова.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19' 2:0 Ходжа – 53'
— Какой характер травмы у Рожкова?
— Болит камбаловидная мышца, через процедуры рассчитывали его вернуть в строй. Но потом перешло на заднюю мышцу. И он не знает, откуда вообще это пришло, не помнит, где дернул. Вышел Нижегородов, провёл неплохую игру. Нужно отметить всех ребят, которые выиграли много борьбы. Желание играть вертикально и надёжно присутствовало. Однако мы всё равно сами себе начинаем «привозить», а счёт 2:0 опасный. В целом качественная организованная игра, они заслужили эту победу, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
Комментарии
- 5 октября 2025
-
00:57
-
00:47
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
- 4 октября 2025
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:11