Осер — Ланс. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

В «Рубине» рассказали о состоянии травмированного защитника Рожкова

В «Рубине» рассказали о состоянии травмированного защитника Рожкова
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) высказался о травме защитника Ильи Рожкова.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

— Какой характер травмы у Рожкова?
— Болит камбаловидная мышца, через процедуры рассчитывали его вернуть в строй. Но потом перешло на заднюю мышцу. И он не знает, откуда вообще это пришло, не помнит, где дернул. Вышел Нижегородов, провёл неплохую игру. Нужно отметить всех ребят, которые выиграли много борьбы. Желание играть вертикально и надёжно присутствовало. Однако мы всё равно сами себе начинаем «привозить», а счёт 2:0 опасный. В целом качественная организованная игра, они заслужили эту победу, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» победил «Крылья Советов» с дебютным голом новичка в 11-м туре РПЛ
Комментарии
