22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Черчесов отреагировал на упущенный момент Мелкадзе и незабитый пенальти с «Краснодаром»

Черчесов отреагировал на упущенный момент Мелкадзе и незабитый пенальти с «Краснодаром»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал промах нападающего команды Георгия Мелкадзе с игры и нереализованный грузином пенальти в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

— Не надломили ли Мелкадзе те эпизоды с нереализованными моментами?
— С ним не разговаривал. Иногда и вратарь может быть хорош, не всегда дело в нападающем. Мы всё разберём и будем работать над нашими недостатками, не забывая про свои сильные стороны.

— Не давила ли на вас серия без поражений из семи матчей?
— На меня она не давила. Наша задача занять высокое место, а не делать серии. Они всегда заканчиваются, но, конечно, не хотелось, чтобы это случилось сегодня, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Ахмата».

На 25-й минуте при счёте 0:1 Мелкадзе обыграл голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и пробил по воротам, но мяч из пустых ворот выбил защитник Витор Тормена. В этом эпизоде бразилец врезался в штангу и не смог продолжать матч. На 45+1-й минуте Агкацев отразил удар Мелкадзе с 11 метров.

