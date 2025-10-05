Черчесов отреагировал на упущенный момент Мелкадзе и незабитый пенальти с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал промах нападающего команды Георгия Мелкадзе с игры и нереализованный грузином пенальти в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

— Не надломили ли Мелкадзе те эпизоды с нереализованными моментами?

— С ним не разговаривал. Иногда и вратарь может быть хорош, не всегда дело в нападающем. Мы всё разберём и будем работать над нашими недостатками, не забывая про свои сильные стороны.

— Не давила ли на вас серия без поражений из семи матчей?

— На меня она не давила. Наша задача занять высокое место, а не делать серии. Они всегда заканчиваются, но, конечно, не хотелось, чтобы это случилось сегодня, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Ахмата».

На 25-й минуте при счёте 0:1 Мелкадзе обыграл голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и пробил по воротам, но мяч из пустых ворот выбил защитник Витор Тормена. В этом эпизоде бразилец врезался в штангу и не смог продолжать матч. На 45+1-й минуте Агкацев отразил удар Мелкадзе с 11 метров.