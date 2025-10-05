«Это был хороший день, хоть и не идеальный». Аморим — о победе «МЮ» над «Сандерлендом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе своей команды в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:0).

«Разумеется, гораздо лучше, когда побеждаешь. Сыграли как по-настоящему взрослая команда. Не играли добротно на протяжении всей игры, но у нас возникали моменты, а ещё мы качественно оборонялись. Считаю, что Сенне Ламменс здорово выполнил свою работу и придал нам уверенности. Это был хороший день, хоть и не идеальный, однако для нашей команды важны такие победы всухую.

Следует понимать, нам нужно, чтобы каждый в команде был готов играть. Сезон идёт долго, у нас много проблем, случиться может что угодно. Важно, что партнёры по команде помогли Ламменсу провести отличную игру», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».