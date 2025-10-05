Скидки
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Галактионов высказался об игре «Локомотива» в обороне в матче с московским «Динамо»

Галактионов высказался об игре «Локомотива» в обороне в матче с московским «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий касательно победы своей команды в матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (5:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— Поздравляем с победой! Но чем вы объясните то, что происходило с обороной «Локомотива» с седьмой по 27-ю минуту, когда у «Динамо» было много моментов?
— Мы играли с высококлассными соперниками. В группе атаки у «Динамо» собраны индивидуально сильные футболисты. Эта группа одна из сильнейших в лиге. Достаточно сказать, что Тюкавин и Гладышев вышли на поле уже по ходу матча, что добавило остроты. После пропущенного гола соперник постоянно усиливал давление. Нам нужно было сыграть более дисциплинированно. Сейчас, после окончания встречи, похвалили ребят, что они сумели вернуться в игру, старались не отдавать инициативу, не прижиматься к воротам, играть высоко. Победа в сегодняшнем дерби осталась за нами, команда очень счастлива, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами
