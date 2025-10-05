Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«До 75-й минуты игра в целом удовлетворяла». Карпин — после 3:5 от «Локомотива»

«До 75-й минуты игра в целом удовлетворяла». Карпин — после 3:5 от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил поздние замены в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:5) тем, что его удовлетворяло качество игры до финального 15-минутного отрезка.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— До 75-й минуты вы провели только одну замену. Были удовлетворены игрой до этого момента?
— Да, игра в целом удовлетворяла. И надо смотреть, кто может выйти и усилить игру, а кто ещё не совсем готов, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Видео
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android