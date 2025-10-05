«До 75-й минуты игра в целом удовлетворяла». Карпин — после 3:5 от «Локомотива»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил поздние замены в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:5) тем, что его удовлетворяло качество игры до финального 15-минутного отрезка.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
— До 75-й минуты вы провели только одну замену. Были удовлетворены игрой до этого момента?
— Да, игра в целом удовлетворяла. И надо смотреть, кто может выйти и усилить игру, а кто ещё не совсем готов, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».
Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.
