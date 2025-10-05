«До 75-й минуты игра в целом удовлетворяла». Карпин — после 3:5 от «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил поздние замены в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:5) тем, что его удовлетворяло качество игры до финального 15-минутного отрезка.

— До 75-й минуты вы провели только одну замену. Были удовлетворены игрой до этого момента?

— Да, игра в целом удовлетворяла. И надо смотреть, кто может выйти и усилить игру, а кто ещё не совсем готов, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.