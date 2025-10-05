Скидки
22:05 Мск
Галактионов ответил, какой момент стал ключевым для «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какой момент в матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (5:3) стал ключевым в контексте возвращения в игру после второго гола бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— Какой момент стал ключевым в камбеке «Локомотива»: гол в конце первого тайма или, может быть, разговор с командой в перерыве?
— Мы и сами не раз сталкивались с ситуацией, когда вели в счёте, но соперник возвращался в игру. На этот раз соперник вёл в счёте, но мы сумели найти свои моменты и переломили ход встречи. Сказались определённые изменения. Например, мы отправили Руденко на левый фланг под Касереса, и это в итоге привело к одиннадцатиметровому удару. Это был большой плюс. А во втором тайме команда играла ещё более дисциплинированно и реализовала стандарт. Стандартные положения — тоже часть игры, мы отрабатывали их, и ребята большие молодцы, что сегодня сумели их использовать, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами
