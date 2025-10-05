Галактионов ответил, какой момент стал ключевым для «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какой момент в матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (5:3) стал ключевым в контексте возвращения в игру после второго гола бело-голубых.
— Какой момент стал ключевым в камбеке «Локомотива»: гол в конце первого тайма или, может быть, разговор с командой в перерыве?
— Мы и сами не раз сталкивались с ситуацией, когда вели в счёте, но соперник возвращался в игру. На этот раз соперник вёл в счёте, но мы сумели найти свои моменты и переломили ход встречи. Сказались определённые изменения. Например, мы отправили Руденко на левый фланг под Касереса, и это в итоге привело к одиннадцатиметровому удару. Это был большой плюс. А во втором тайме команда играла ещё более дисциплинированно и реализовала стандарт. Стандартные положения — тоже часть игры, мы отрабатывали их, и ребята большие молодцы, что сегодня сумели их использовать, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.
