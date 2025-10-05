«Защитник должен быть первым на мяче». Семак раскритиковал Дугласа Сантоса за гол «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ошибкой действия капитана команды Дугласа Сантоса в эпизоде с пропущенным голом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

— У Дугласа Сантоса — ошибка или несчастный случай? Потому что такой опытный игрок, как Дуглас Сантос, мог, наверное, не допускать такую ошибку.

— Ну, это ошибка, простая ошибка. С опозданием среагировал на фланговую передачу. Игрок соперника был побыстрее. В любом случае защитник должен быть при таких передачах первый на мяче, конечно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 36-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Зенита» Дуглас Сантос не успел закрыть вингера хозяев поля Эдгара Севикяна после подачи с левого фланга.