22:05 Мск
«Защитник должен быть первым на мяче». Семак раскритиковал Дугласа Сантоса за гол «Акрона»

«Защитник должен быть первым на мяче». Семак раскритиковал Дугласа Сантоса за гол «Акрона»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ошибкой действия капитана команды Дугласа Сантоса в эпизоде с пропущенным голом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

— У Дугласа Сантоса — ошибка или несчастный случай? Потому что такой опытный игрок, как Дуглас Сантос, мог, наверное, не допускать такую ошибку.
— Ну, это ошибка, простая ошибка. С опозданием среагировал на фланговую передачу. Игрок соперника был побыстрее. В любом случае защитник должен быть при таких передачах первый на мяче, конечно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 36-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Зенита» Дуглас Сантос не успел закрыть вингера хозяев поля Эдгара Севикяна после подачи с левого фланга.

