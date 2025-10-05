Скидки
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактом Баринова

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, как он оценивает ситуацию с переговорами о новом контракте с полузащитником команды Дмитрием Бариновым.

— Как вы реагируете на ситуацию по переговорам с Бариновым?
— Переговорный процесс непростой. С одной стороны, это тревожит, потому что он капитан и лидер коллектива. Но на прошлой пресс-конференции я уже говорил, что у меня есть информация о положительном исходе переговоров. Клуб рассчитывает на нашего капитана, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Футболист является воспитанником железнодорожников. За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 266 матчей, забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 9 млн.

