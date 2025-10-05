Бразилия завершила выступление на молодёжном ЧМ, проиграв Испании в 3-м туре

Завершился матч 3-го тура молодёжного чемпионата мира U20, в котором встречались сборные Испании и Бразилии. Команды играли на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили). Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Икер Браво на 47-й минуте.

Бразилия заняла четвёртое место в группе С. Команда набрала одно очко за три матча. Испания стала третьей, заработав четыре очка. На первой строчке расположилась сборная Марокко (6), которая в параллельном матче проиграла Мексике со счётом 0:1. В плей-офф, кроме двух первых команд из каждой группы, выйдут ещё и четыре лучших среди занявших третьи места.