Бразилия завершила выступление на молодёжном ЧМ, проиграв Испании в 3-м туре
Завершился матч 3-го тура молодёжного чемпионата мира U20, в котором встречались сборные Испании и Бразилии. Команды играли на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили). Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
04 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Испания U20
Окончен
1 : 0
Бразилия U20
1:0 Браво – 47'
Единственный гол в матче забил нападающий Икер Браво на 47-й минуте.
Бразилия заняла четвёртое место в группе С. Команда набрала одно очко за три матча. Испания стала третьей, заработав четыре очка. На первой строчке расположилась сборная Марокко (6), которая в параллельном матче проиграла Мексике со счётом 0:1. В плей-офф, кроме двух первых команд из каждой группы, выйдут ещё и четыре лучших среди занявших третьи места.
