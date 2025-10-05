Скидки
Мусаев рассказал о состоянии Тормены, ударившегося о штангу в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о состоянии получившего травму в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» защитника «быков» Витора Тормены. Бразилец вынес мяч из пустых ворот в эпизоде с ударом форварда гостей Георгия Мелкадзе, после чего по инерции влетел в штангу.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

— Что с Торменой?
— Ударился в штангу. Надеемся, что это ушиб, но нужно делать снимок, — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Витор Тормена был заменён на 30-й минуте игры. Вместо него на поле появился центральный защитник Жубал, который также покинул поле из-за повреждения на 78-й минуте. Вышедший в стартовом составе бразилец Диего Коста завершал игру в центре обороны в паре с россиянином Валентином Пальцевым.

Новости. Футбол
