«Он ничего не помнил». Тренер «Рубина» — о состоянии Кузяева после травмы головы

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал состояние Далера Кузяева, который получил повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» (2:0) Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 36-й минуте игры футболист врезался носом в плечо хавбека гостей Баньяца.

— Как состояние Кузяева?

— Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил. Нос, скорее всего, сломан, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у Кузяева небольшое сотрясение. Ему час вправляли нос в больнице. Сейчас уже Далер чувствует себя нормально.

Кузяев перешёл в «Рубин» в конце сентября 2025 года.