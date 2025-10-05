В любительском клубе «Строитель» рассказали, как подготовили игроков для ЦСКА и «Балтики»

Спортивный директор «Строителя» из Каменска-Шахтинского Евгений Михайлусов высказался о пути игроков местной академии, которая подарила клубам Российской Премьер-Лиги перспективных игроков.

«Мы со «Строителем» ездили на турнир в Воронеж. Там и заметили Глеба Пополитова в составе местной ДЮСШ. Предложили приехать к нам в Каменск-Шахтинский. Город у нас небольшой, команда 2007 года рождения была одной из сильнейших в России. Мы играли со всеми топ-академиями — с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Мало того, побеждали их! Президент возил «Строитель» на самые престижные турниры. Встречались с «Монако», «Црвеной Звездой», «Брюгге». Дважды становились обладателями Кубка Беларуси по своему возрасту.

С президентом нашего клуба, Новойдарским Андреем Сергеевичем, мы 20 лет назад вместе играли. Человек — настоящий фанат своего дела, редкий энтузиаст. Он мне предложил: «Давай откроем академию и сделаем взрослую команду». Новойдарский сам, на свои средства, построил в Каменск-Шахтинском всю футбольную инфраструктуру — крытый манеж, стадион. Содержит академию на 230 человек. А я как спортивный директор с самого начала занимался комплектованием состава. С команды 2007 года рождения эта история и начиналась. Пополитов — из этого, самого первого набора «Строителя».

Из той команды 2007 года многие ребята попали в престижные академии — ЦСКА, «Динамо», «Чертаново», «Ростов». Большинство проходит все стадии поэтапно: ЮФЛ-2, ЮФЛ-1, молодёжка. А Глеб этот путь не прошёл. Он сразу начал играть с мужиками на область, в ФНЛ — и выстрелил. Ваня Беликов после сезона во второй лиге со «Строителем» ушёл в «Тверь», а теперь в «Балтике». Думаю, в России никогда такого не было, чтобы за год-другой сразу два футболиста никому не известной команды дошли от любителей до Премьер-Лиги! Ещё один воспитанник «Строителя», Арсений Филёв, сейчас играет в Первой лиге за «Чайку». Но какая дорога правильнее, перспективнее, не возьмусь утверждать. Каждый случай индивидуален. Если Пополитов транзитом через второй и первый дивизион добрался до РПЛ, то Кисляк в ЦСКА прошёл все этапы академии и отыграл два года в молодёжке», — сказал Михайлусов в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

