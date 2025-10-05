Скидки
«Как говорит мой ребёнок: «Просто дичь». Радимов – о матче между «Локомотивом» и «Динамо»

Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», Владислав Радимов высказался о матче между «Локомотивом» и «Динамо» в 11-м туре чемпионата России. Матч завершился победой «Локомотива» со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Болельщикам должна была понравиться эта космическая игра. Безумные скорости, огромная интенсивность футбола. Однако парад ошибок обеих команд в обороне — это, как говорит мой ребенок, просто дичь. Здесь это слово подходит как нельзя лучше. Динамовцы пытались несколько раз переломить ход игры, но с таким количеством ошибок в защите они далеко не уйдут, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на 8-м месте, записав в свой актив 15 очков.

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.

