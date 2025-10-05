«Как говорит мой ребёнок: «Просто дичь». Радимов – о матче между «Локомотивом» и «Динамо»

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», Владислав Радимов высказался о матче между «Локомотивом» и «Динамо» в 11-м туре чемпионата России. Матч завершился победой «Локомотива» со счётом 5:3.

«Болельщикам должна была понравиться эта космическая игра. Безумные скорости, огромная интенсивность футбола. Однако парад ошибок обеих команд в обороне — это, как говорит мой ребенок, просто дичь. Здесь это слово подходит как нельзя лучше. Динамовцы пытались несколько раз переломить ход игры, но с таким количеством ошибок в защите они далеко не уйдут, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на 8-м месте, записав в свой актив 15 очков.

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.