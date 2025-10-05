Скидки
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 4 октября

Вчера, 4 октября, состоялись три матча в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Первой лиги 4 октября:

«Уфа» — «Спартак» Кострома — 0:0;
«Факел» — «Волга» Ульяновск — 2:1;
«Чайка» — «Родина» — 0:0.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), третьим — екатеринбургский «Урал» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (21). В зоне вылета располагаются московское «Торпедо» (9), саратовский «Сокол» (8), «Чайка» из Песчанокопского (7).

«Факел» победил «Волгу» Ульяновск в 13-м туре Первой лиги, Пуси оформил дубль

ТОП-5 фактов о российском футболе:

