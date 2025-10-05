Скидки
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Генич отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»

Генич отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»
Комментарии

Известный футбольный комментатор, журналист и телеэксперт Константин Генич лаконично отреагировал на результат столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором «Динамо» встретился с «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Великолепная игра! Всем спасибо! Я отдыхать. «Локомотив» с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, первый тайм встречи завершился со счётом 2:2. Во второй половине команды забили ещё четыре мяча. После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

