Генич отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»
Поделиться
Известный футбольный комментатор, журналист и телеэксперт Константин Генич лаконично отреагировал на результат столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором «Динамо» встретился с «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
«Великолепная игра! Всем спасибо! Я отдыхать. «Локомотив» с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, первый тайм встречи завершился со счётом 2:2. Во второй половине команды забили ещё четыре мяча. После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.
Материалы по теме
Самая крупная победа «Динамо»:
Комментарии
- 5 октября 2025
-
04:02
-
03:55
-
03:43
-
03:36
-
03:22
-
03:13
-
03:04
-
02:31
-
02:19
-
02:09
-
02:01
-
01:31
-
01:01
-
00:57
-
00:47
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
- 4 октября 2025
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51