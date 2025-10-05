Генич отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»

Известный футбольный комментатор, журналист и телеэксперт Константин Генич лаконично отреагировал на результат столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором «Динамо» встретился с «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

«Великолепная игра! Всем спасибо! Я отдыхать. «Локомотив» с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, первый тайм встречи завершился со счётом 2:2. Во второй половине команды забили ещё четыре мяча. После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на первом месте с 23 очками.

