Тренер «Реала» рассказал о травме Мбаппе накануне матчей отбора ЧМ-2026
Поделиться
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о травме нападающего Килиана Мбаппе в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1). Форвард был заменён на 83-й минуте матче.
Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47' 2:0 Винисиус Жуниор – 69' 2:1 Микаутадзе – 73' 3:1 Мбаппе – 81'
Удаления: нет / Моуриньо – 77'
«У Мбаппе есть небольшие проблемы с лодыжкой, у Мастантуоно — перегрузка. Посмотрим, продолжим следить за их состоянием. Сейчас они будут выступать за свои национальные команды», — приводит слова Алонсо Footmercato.
10 октября сборной Франции предстоит сыграть с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026. 13 октября национальная команда Франции встретится с Исландией.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал одну результативную передачу.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
02:19
-
02:09
-
02:01
-
01:31
-
01:01
-
00:57
-
00:47
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
- 4 октября 2025
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29