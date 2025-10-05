Тренер «Реала» рассказал о травме Мбаппе накануне матчей отбора ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о травме нападающего Килиана Мбаппе в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1). Форвард был заменён на 83-й минуте матче.

«У Мбаппе есть небольшие проблемы с лодыжкой, у Мастантуоно — перегрузка. Посмотрим, продолжим следить за их состоянием. Сейчас они будут выступать за свои национальные команды», — приводит слова Алонсо Footmercato.

10 октября сборной Франции предстоит сыграть с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026. 13 октября национальная команда Франции встретится с Исландией.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал одну результативную передачу.