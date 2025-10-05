Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сердар Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги

Сердар Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
Комментарии

Нападающий сборной Ирана по футболу и клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун получил серьёзную травму во время тренировки команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки у меня был перелом малоберцовой кости, а также разрыв сухожилий голеностопного сустава», — приводит слова Азмуна Varzesh3.

Таким образом, Азмун не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, который состоится 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

В течение карьеры в России иранский нападающий играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Больше всего матчей Азмун провёл в составе сине-бело-голубых — 104.

Материалы по теме
Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android