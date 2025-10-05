Сердар Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
Нападающий сборной Ирана по футболу и клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун получил серьёзную травму во время тренировки команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«К сожалению, во время сегодняшней тренировки у меня был перелом малоберцовой кости, а также разрыв сухожилий голеностопного сустава», — приводит слова Азмуна Varzesh3.
Таким образом, Азмун не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, который состоится 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
В течение карьеры в России иранский нападающий играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Больше всего матчей Азмун провёл в составе сине-бело-голубых — 104.
